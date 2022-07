29.07.2022 | Special

Xbox Games With Gold - Das sind die Gratisspiele im August 2022 Hier in unserem Gold-Archiv, findest du alle Xbox 360- und Xbox One-Gratisspiele, die seit 2013 'Games with Gold'-Programm verschenkt wurden.

22.07.2022 | Special

Forza Horizon 5 - Renn-Höhepunkte von der Xbox Series X in 4K 60FPS Der König der Arcade-Rennspiele ist zurück! Wir schwingen uns in Forza Horizon 5 in verschiedene Autos und halten einige Rennhöhepunkte hier für euch fest - so schön fährt es sich in FH5!

07.07.2022 | Special

Xbox Series X - So sehen Klassiker in 4K 60/120Hz mit Auto HDR und FPS Boost aus Wir starten unsere Lieblingsspiele auf der Xbox Series X und halten in kurzen Gameplay-Videos fest, wie gut alte und neue Spiele auf Microsofts neuer Konsole in 4K und 60/120 FPS aussehen.

06.07.2022 | Special

Die besten Events und Updates in Fortnite Battle Royale Epic Games füttert seinen Battle Royale-Shooter regelmäßig mit tollen Events und Crossovers, mit ein Grund für die Beliebtheit von Fortnite. Hier eine Übersicht der coolsten Events und Updates.